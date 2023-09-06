В Подмосковье практически выполнен годовой план искусственного лесовосстановления. Как сообщили в Комлесхозе региона, работы проведены уже на 95,5%.

Всего в этом году планируется высадить растения на 420 гектарах. Работы провели уже на четырех сотнях гектаров. Оставшиеся 4,5% работ планируется выполнить осенью.

Посадочный материал для искусственного лесовосстановления выращивают в пяти лесных питомниках – в Дмитровском, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском.

Ранее в комитете рассказали, как подобрать подходящую площадку для участия в акции «Наш лес».