В подмосковном Можайске отремонтировали участок дороги, который соединяет два шоссе

Модернизация велась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый асфальт уложен на отрезке 1,4 километра. В ближайшее время здесь будет нанесена разметка. Комфорт почувствуют шесть тысяч автомобилистов, которые проезжают здесь ежедневно.

По поручению губернатора Андрея Воробьева, на этой трассе всего будет отремонтировано три участка длиной 8,5 километра.

Ранее сообщалось, что в центре подмосковного Пущина благоустроена зона отдыха.