В Подмосковье спасли собаку, которая провалилась в канализационный колодец

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в канализационный колодец в Орехово-Зуево. О случившемся сообщила местная жительница, которая проходила мимо.

По словам очевидицы, проходя мимо открытого люка, она услышала жалобный вой. Женщина заглянула в колодец и увидела там пса, сидящего в грязи на глубине двух метров.

Прибывшие на место спасатели сделали петлю из веревки, аккуратно подцепили собаку под лапы и подняли ее на поверхность. Оказавшись на земле, пес сразу же убежал.

Ранее подмосковные спасатели помогли котенку, который оказался зажатым между стеной и обшивкой дома.