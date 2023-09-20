В Подмосковье стартовал период сбора лекарственных трав

В Подмосковье приступили к заготовке лекарственных трав. Лучшим временем для сбора таких растений считается период с сентября по октябрь, рассказали в областном министерстве экологии и природопользования.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, на территории региона произрастает огромное количество лекарственных растений, полезных для человеческого организма. При этом министр подчеркнул, что при сборе травникам следует быть осторожными, в частности, не срывать неизвестные и краснокнижные виды.

«Общераспространенные виды в небольших количествах с одного биотопа заготавливать можно, однако перед сбором трав и их заготовкой мы советуем заглянуть в Красную книгу (Московской области. — прим. ред.) и справочник-определитель», — отметил Фирсов.

Так, например, в этом месяце рекомендуется заготавливать в том числе цветки и соцветия календулы и ромашки душистой, корни и корневища лопуха, белладонны, валерианы, дягиля, алтея, родиолы розовой и элеутерококка колючего, листья подорожника, толокнянки обыкновенной, полыни горькой, а также хвощ полевой, фиалку трехцветную, тмин и тысячелистник. Перечень лекарственных растений, включенных в Красную книгу региона, доступен по ссылке.

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