В Подмосковье в этом году рекультивируют шесть полигонов ТКО

«Это полигоны „Егорьевский“ в Егорьевске, „Сафоново“ в Раменском, „Воловичи“ в Коломне, „Лесная“ в Серпухове, „Шатура“ в Шатуре и „Непейно“ в Дмитровском. Все полигоны в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы „Сафоново“, „Воловичи“ и „Егорьевский“, — отметил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.