В Подмосковье в этом году рекультивируют шесть полигонов ТКО
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
В рамках реализации на территории Подмосковья национального проекта «Экология» в текущем году запланирована рекультивация шести полигонов твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
«Это полигоны „Егорьевский“ в Егорьевске, „Сафоново“ в Раменском, „Воловичи“ в Коломне, „Лесная“ в Серпухове, „Шатура“ в Шатуре и „Непейно“ в Дмитровском. Все полигоны в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы „Сафоново“, „Воловичи“ и „Егорьевский“, — отметил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.
Так, в ходе выездного заседания представители профильного Комитета посетили один из рекультивирующихся полигонов ТКО — «Сафоново» в Раменском, деятельность которого осуществлялась в период с 1980 по 2012 год. Сегодня полигон в процессе рекультивации, на работы, как подчеркнул председатель Комитета Владимир Шапкин, выделены средства — более 2 млрд рублей.
«Уже сформировано тело бывшего полигона, обустроена система сбора фильтрата, сейчас производится вертикальная планировка и укрепление откосов и площадок растительным грунтом. Последним этапом станет посадка газона и устройство системы газосборных скважин. Планируется завершить работы в конце сентября», — подчеркнул Шапкин.
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