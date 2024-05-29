В Подмосковье высадили саженцы деревьев из Белгородской области и Крыма

Так, Белгородская область, которая сейчас переживает непростые времена из-за обстрелов, в знак благодарности и единения решила подарить каждому российскому субъекту саженцы Шебекинского дуба. На Белгородчине это дерево является символом стойкости и нерушимости.

Фото: [ Антон Чернов ]

«Жители Белгородской области очень хотели, чтобы частица стойкого Белгородского края проросла во многих уголках России. В том числе и в Подмосковье. Поэтому передали нам саженец дуба. Мы решили посадить его напротив Дома правительства Московской области», — рассказала волонтер Софья Шинкарева.

Крым передал Подмосковью в качестве символа нерушимой дружбы Крымскую сосну, которая занесена в Красную книгу России.

«Сегодня вместе со своими друзьями я приехал, чтобы посадить частичку Крыма в Подмосковье — местную сосну. Мне рассказывали, что она может жить даже более 600 лет. <…> Представляете, если наша сосна приживется в Красногорске, то ее смогут увидеть наши потомки, которые будут жить в ХХII веке», — отметил волонтер Максим Холин.

Фото: [ Антон Чернов ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в регионе акции «Лес будущего».