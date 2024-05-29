В Подмосковье высадили саженцы деревьев из Белгородской области и Крыма
Фото: [Антон Чернов]
Волонтеры Подмосковья высадили саженцы деревьев, подаренные региону на выставке-форуме «Россия» Белгородской областью и Республикой Крым, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Так, Белгородская область, которая сейчас переживает непростые времена из-за обстрелов, в знак благодарности и единения решила подарить каждому российскому субъекту саженцы Шебекинского дуба. На Белгородчине это дерево является символом стойкости и нерушимости.
Фото: [Антон Чернов]
«Жители Белгородской области очень хотели, чтобы частица стойкого Белгородского края проросла во многих уголках России. В том числе и в Подмосковье. Поэтому передали нам саженец дуба. Мы решили посадить его напротив Дома правительства Московской области», — рассказала волонтер Софья Шинкарева.
Крым передал Подмосковью в качестве символа нерушимой дружбы Крымскую сосну, которая занесена в Красную книгу России.
«Сегодня вместе со своими друзьями я приехал, чтобы посадить частичку Крыма в Подмосковье — местную сосну. Мне рассказывали, что она может жить даже более 600 лет. <…> Представляете, если наша сосна приживется в Красногорске, то ее смогут увидеть наши потомки, которые будут жить в ХХII веке», — отметил волонтер Максим Холин.
Фото: [Антон Чернов]
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в регионе акции «Лес будущего».