В подмосковной Коломне идет полным ходом реконструкция плотины

Первый заместитель министра Минэкологии Подмосковья Павел Бида проверил ход работ по ремонту гидротехнического сооружения на реке Коломенка в городском округе Коломна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что река Коломенка является притоком Москвы-реки, и вопрос регулирования стока является здесь ключевым, ведь речь идет о безопасности и комфорте жителей Коломны. Известно, что еще в 2005 году сооружение признали аварийным, а уже к началу капитального ремонта его износ составлял семьдесят процентов.

На сегодняшний день уже выполнены все бетонные работы, смонтированы все закладные детали. При этом все работы ведутся по графику даже с опережением сроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что людей следует предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, а не штрафовать.