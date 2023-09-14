Мособлконтроль заявил о росте эффективности производства в Подмосковье

Рассмотрен, в частности, вопрос эффективности расходования средств бюджета Московской области, выделенных в 2022 году на реализацию национального проекта «Производительность труда». По итогам проверки выяснено, что в области создан Региональный центр компетенций, на базе которого в 2022 году открылась образовательная площадка «Фабрика процессов» для ознакомления руководителей и специалистов предприятий с основными принципами внедрения практик бережливого производства.

С помощью консультантов центра Мининвесту удалось реализовать 60 проектов на сумму 174,2 млн. рублей. Полученный опыт уже помогает предприятиям перестраивать бизнес-процессы и повышать производственную культуру.

Ранее сообщалось, что стал известен лучший спасатель Московской области.