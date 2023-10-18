В подмосковном Ногинске открыли газонаполнительную компрессорную станцию

В Ногинске (Богородский городской округ) организацией «Экспертстрой» введена в эксплуатацию новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция под торговой маркой «МетанЭкоТоп».

На площадке предусмотрено восемь постов заправки. Проектная производительность составляет 1 440 кубометров природного газа в час и рассчитана на 600 условных заправок в сутки. Время заправки легкового автомобиля — до пяти минут. На территории станции оборудованы парковочные места, в здании расположен магазин, точка питания, имеется санузел для маломобильных граждан.

Как отмечает министр энергетики Московской области Александр Самарин, природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ.

До конца 2023 года в регионе планируется завершить строительство еще двух аналогичных станций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.