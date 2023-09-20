Змеи в Подмосковье готовятся к спячке

Как отмечает министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, активность змей и ящериц напрямую зависит от температуры окружающей среды. Звоночком, говорящим о том, что пора укладываться спать, является понижение температуры до 10 градусов.

По прогнозам ученых, рептилии должны уйти в спячку после 27 сентября. В это время змеи и ящерицы будут отыскивать подходящее место для сна. Например, ужи любят пережидать зиму в навозных кучах, гадюки зачастую сбиваются в группы и зимуют кучками в норах, оставленных животными. Пока же людям, которые отправляются в лес, следует соблюдать меры предосторожности. При виде змеи не следует вступать с ней в контакт, лучше просто обойти ее стороной.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе из-под завалов взорвавшегося дома извлекли женщину.