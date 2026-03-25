Облачная погода с осадками ожидает жителей столицы в последнее воскресенье марта

Облачная погода с дождем ожидается в московском регионе 30 марта. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"30 марта по расчету ожидается облачная погода с дождем", - сказала она.

Она уточнила, что до этого дня в Москве и Московской области осадков не прогнозируется, погода будет сухой. На последующие числа, по словам Паршиной, точного прогноза пока нет.

До этого сообщалось, что в Московской области температурный диапазон днем 25 марта составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.