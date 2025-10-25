В Подольске 25 октября проходит экоакция по сбору вторсырья

25 октября в шести городских округах Подмосковья, в том числе и в Подольске, пройдет акция по сбору вторичного сырья. Об этом сообщило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подольске одна из площадок будет открыта на улице 65-летия Победы, у дома № 7к2. Жителей ожидают с 14:00 до 15:00, чтобы присоединиться к этому важному событию. Все желающие могут участвовать, но необходимо заранее подготовить отходы — вымыть, просушить и рассортировать их по фракциям. На месте будут волонтеры, готовые помочь в процессе сбора.

«Я активно участвую в подобных акциях, так как считаю важным бережное отношение к ресурсам. Субботу тоже не пропущу, уже собрала вторсырье», — поделилась подольчанка Полина Беглова.

Собранные в рамках акции отходы будут направлены на переработку, что значительно снизит нагрузку на природу и уменьшит загрязнение окружающей среды. Участие в такой акции — это не только возможность внести вклад в заботу об экологии, но и пример осознанного потребления для других.

