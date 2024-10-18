В Приморье специалисты ищут истощенного дальневосточного леопарда

В Приморском крае продолжаются поиски истощенного леопарда, сообщило PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

На данный момент специалисты продолжают обследовать территорию, где ранее заметили дикое животное. Оно нуждается в помощи, так как у него есть очевидные проблемы со здоровьем. Накануне Росприроднадзор разрешил возможное изъятие из природы краснокнижного животного.

Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица отметила, что леопард мог покинуть территорию в поисках места, где есть большее количество потенциальной добычи.

«В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы», — отметила Сырица.

На территории, где продолжаются поиски, установили фотоловушки. Специалисты также опросили местных жителей. Для более масштабного осмотра местности используется квадрокоптер.

Как отметили специалисты, причиной истощение леопарда могли послужить отсутствие добычи, а также невозможность покинуть долину из-за обильных осадков.

Амурский барс представляет собой хищное млекопитающее, относящееся к семейству кошачьих, и является одним из подвидов леопарда. Длина его тела варьируется от 107 до 136 см. Вес самцов может достигать 50 кг, а самок — 42,5 кг.

Этот вид обитает в горных хвойных, широколиственных и дубовых лесах на Дальнем Востоке, в зоне стыка границ России, Китая и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что сотрудницу парка «Тайган» в Крыму растерзали хищники.