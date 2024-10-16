Сотрудницу парка «Тайган» в Крыму растерзали хищники

В Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю подтвердили, что женщина стала жертвой нападения хищников во время уборки в вольере. Инцидент произошел 16 октября 2024 года в парке львов «Тайган», расположенном в Белогорском районе.

Как пишет РИА Новости/Крым, Олег Зубков, директор «Тайгана», сообщил, что Перевалова работала в парке более 18 лет, начав свою карьеру с должности рядового сотрудника и постепенно продвигаясь до уровня руководителя. Она обладала большим опытом работы с хищниками, знала их особенности и обучала других сотрудников технике безопасности. Тем не менее, на месте происшествия был обнаружен незакрытый засов между вольерами, что и привело к трагедии. Неизвестно, по какой причине шибер, разделяющий внутренний и наружный вольеры, не был закрыт. Зубков предположил, что ошибка могла быть связана с человеческим фактором.

По словам Зубкова, Леокадия Перевалова была не только ценным сотрудником, но и душой парка, посвятив всю свою жизнь его развитию. Он выразил глубокие соболезнования родным и коллегам погибшей, отметив, что память о ней всегда останется в сердцах всех, кто знал её.

Следственные органы провели осмотр места трагедии, изучают документацию, связанную с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушений требований охраны труда, приведших к гибели человека.

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