В промзоне в Люберцах выявили неучтенные источники выбросов

Инспекторы эконадзора в ходе осмотра промзоны, расположенной в деревне Марусино, выявили несколько источников выбросов, не поставленных на учет в реестр объектов негативного воздействия. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что подобные контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по обращениям граждан и местных администраций. Очередное обследование прошло в городском округе Люберцы, в нем помимо представителей ведомства приняли участие представители администрации округа и сотрудники полиции.

В ходе осмотра промзоны было выявлено несколько источников выбросов, в частности, они обнаружены на участке ООО асфальтобетонный завод «Люберецкий Автодор». Напоминаем, что несколько лет назад судебным решением предприятию запретили выпускать асфальт и бетон, однако на территории выявлены факты сжигания мусора. А на площадке ООО «Стелла» выявлена незарегистрированная отопительная печь. Примечательно, что обеим компаниям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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