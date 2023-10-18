В Пушкино привели в порядок водоохранную зону реки Серебрянки

Фото: [ Администрация г. о. Пушкино ]

В Пушкино по требованию Минэкологии Подмосковья привели в порядок водоохранную зону реки Серебрянки. Ранее в ведомство поступила соответствующая просьба от местных жителей.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, граждане часто жаловались на навалы мусора на береговой территории водоема. Министерство направило обращение в муниципальную администрацию, и водоохранную зону очистили.

«Сотрудники муниципального образования оперативно отреагировали на нашу просьбу. Силами МКУ «Пушгорхоз» водоохранная зона реки Серебрянка была приведена в надлежащее состояние», - рассказал министр.

Он добавил, что министерство активно взаимодействует с городскими округами для оперативного устранения выявленных нарушений.

«Только от нас самих зависит то, в чем мы будем жить в будущем, а именно чистота в муниципальных образованиях и природных объектов», - заключил Фирсов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал об итогах реализации программы по очистке водоемов.