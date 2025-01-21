На берегу Азовского моря на Кубани обнаружили выбросы мазута

В Краснодарском крае вдоль побережья Азовского моря были зарегистрированы выбросы мазута после происшествия с танкерами. В связи с этим зона мониторинга пляжей была увеличена до 265 км, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Ранее пострадавшая от разлива мазута береговая линия Черного моря в Кубани была разделена на 41 участок для проведения уборочных работ. Загрязненный песок вывозят на специальные предприятия для дальнейшей утилизации.

Основные мероприятия по очистке пляжей уже завершены, однако в регионе продолжают фиксировать новые выбросы. Ранее аналогичных загрязнений на побережье Азовского моря не отмечалось.

В сообщении указано, что фракции мазута собирают в Славянском районе на побережье Азова. В районе урочища Кучугуры были найдены небольшие куски мазута и комки водорослей. Теперь эта территория находится под постоянным контролем.

По данным оперативного штаба, на побережье Азовского моря было очищено 6 км линии берега, собрано 150 кг загрязненного грунта, и территория мониторинга теперь охватывает 265 км от с. Мысхако до урочища Кучугуры. Глава района Роман Синяговский сообщил, что случаев гибели рыбы и птиц не зафиксировано.

Ранее вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море.