В ряде столичных школ и экоцентров появились экообменники

В 18 образовательных учреждениях и экологических центрах столицы были развернуты аппараты для экообмена, предназначенные для сбора пластиковых крышечек и использованных батареек. Установка этих цифровых устройств позволяет сдавать мелкие виды отходов на переработку, взамен чего участники получают бонусные баллы, которые можно использовать для совершения покупок.

Представители РЭО отметили, что данная инициатива направлена на активное вовлечение учеников и преподавателей в процесс раздельного сбора мусора, способствуя формированию устойчивых экологических привычек. В дальнейшем планируется масштабирование проекта с привлечением новых образовательных и общественных площадок в городе.

Разработчиками проекта выступили лауреаты прошлых лет Зеленой премии РЭО: ритейлер «ВкусВилл» и сервис «Убиратор», отвечающий за логистику собранных отходов к местам их дальнейшей переработки. К проекту также присоединилась компания ITES, специализирующаяся на производстве современных устройств для сбора вторсырья.

