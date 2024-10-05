Вильфанд: засушливый период в Центральной России завершился

Засуха, охватившая Москву и близлежащие регионы, подошла к концу. Тем не менее, в Черноземье значительных осадков пока не предсказывается, отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«В нечерноземных областях ожидаются дожди. Для Москвы и ее соседних областей засушливый период завершен», — сообщил Вильфанд.

Однако в Черноземье, включая Белгородскую, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую и Курскую области, сильные осадки пока не предвидятся, добавил синоптик.

Он также отметил, что в этих регионах в сентябре не выпало «ни капли» дождя.

Ранее климатолог Семенов пояснил, почему пыль от песчаных бурь на юге России может дойти до столицы.