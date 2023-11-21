Виновника изменения русла ручья наказали в Дмитровском округе

Инспекторы эконадзора Подмосковья вынесли два постановления о назначении административного наказания за изменение русла ручья в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что ранее сотрудники прокуратуры выявили факты нарушения водоохранного законодательства в ходе строительства нового здания в подмосковном Дмитрове, которое осуществляет ООО «Новая строительная компания ВСК». Известно, что через строительную площадку протекает ручей без названия, приток второго порядка реки Матуровки.

В ходе работ русло ручья было принудительно изменено, оно также было заключено в бетонный коллектор. Кроме того, в прибрежной защитной полосе ручья были выявлены складированные строительные материалы, а из строящегося здания в водный объект выведен пожарный рукав для сброса дренажных вод.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что решение о предоставлении водного объекта в пользование ведомством не выдавалось, так что налицо серьезное нарушение требований Водного кодекса России. Так, по итогам рассмотрения прокурорских материалов ведомство наложило два административных штрафа на должностное лицо строительной компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.