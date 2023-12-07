Во Власихе ликвидируют навалы мусора, выявленные ранее инспекторами эконадзора

В городском округе Власиха оперативно приступили к исполнению требований по ликвидации навалов мусора, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведенного инспекторами эконадзора Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил оперативность администрации. Известно, что предостережение было объявлено 22 ноября, а уже через несколько дней начался вывоз мусора.

Ожидается, что земли во Власихе будут приведены в исходное состояние до конца декабря. Ситуация находится на контроле у ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что жителей региона следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.