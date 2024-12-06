Современные исследования окончательно подтвердили то, о чем давно предупреждали экологи и ученые: микропластик, присутствующий повсюду, представляет серьезную угрозу для здоровья человека. По словам военного эксперта Игоря Никулина, масштаб загрязнения микропластиком давно вышел за пределы локальных экологических вопросов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что в этом вопросе не последнее место занимает заговор, то есть это делается в интересах тех, кто владеет миром. Это около 200 семей, чей совокупный капитал больше, чем у всех остальных людей, населяющих планету. В интересах данной группы и осуществляются весьма многие реформы, в том числе и в иных областях, здравоохранения и прочее.

По мнению военного эксперта, было ли загрязнение пластиком планеты запланировано и являлось ли оно бомбой замедленного действия, или это получилось случайно, сложно сказать. Во всяком случае, многие ученые предупреждали, что применение пластика небезопасно, однако сегодня он есть везде, становится пищей для различных морских обитателей, а потом по пищевой цепочке попадает к человеку. Поэтому лучше использовать стеклянную или керамическую посуду.

Он подчеркнул, что у каждого открытия есть две точки: точка самого открытия и точка закрытия. Так, в 50-60-е годы прошлого века открыли, что из пластика можно делать все, что угодно, а сегодня наступил этап закрытия.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили микропластик в мозге человека.