Ученые обнаружили микропластик в мозге человека

Ученые из Бразилии нашли микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что говорит о том, что обонятельный путь является способом проникновения искусственных частичек в мозг. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на появившиеся в научном журнале JAMA Network Open исследования.

Специалистами были изучены обонятельные луковицы 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Отмечается, что микропластик нашли в обонятельных луковицах восьми из них, а его размер составлял от 5,5 до 26,4 микрометров.

Исходя из сделанных находок был сделан вывод, что через обонятельный путь микропластик потенциально может попадать и в другие области мозга. Дальнейшие исследования будут продолжены, так как предстоит выяснить воздействие искусственных частиц на здоровье людей. При этом отмечается, что наличие микропластика в обонятельной луковице не означает его присутствие и в других участках головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что мозг наиболее чувствителен к ослаблению кровотока, который может свидетельствовать о различных заболеваниях.