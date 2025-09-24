Волгоградцы выразили тревогу из-за засухи и экологии региона

После того, как биолог Николай Онистратенко привлек внимание к экологической катастрофе, разворачивающейся в Волго-Ахтубинской пойме, читатели портала V1.RU активно поделились своими взглядами на проблему. Мнения разделились: одни выражали глубокую тревогу по поводу сложившейся ситуации, другие не считали осушение водоемов серьезной проблемой, а третьи восприняли происходящее как личную трагедию.

Многие выражают опасения, что Волгоград может повторить судьбу степных регионов и превратиться в безжизненную пустыню.

Как отметил один из комментаторов: «Волгоград скоро пустыней станет».

Другая читательница подчеркнула важность сохранения вязов, которые, несмотря на тенденцию к вырубке, продолжают дарить спасительную тень в жаркие дни. По ее словам, уничтожение деревьев с обширной кроной в местном климате — это настоящее преступление, обусловленное человеческим фактором.

Беспокойство жителей вызывает не только состояние растительного мира, но и судьба обитателей водоемов и прилегающих лесов. Недавние кадры массовой гибели рыбы в Ангарском пруду потрясли общественность. Тогда специалисты выявили превышение концентрации нефтепродуктов и аммония в воде.

«А экологи нужны, что бы разговоры вести и объяснить людям о проблеме или все-таки решать эти проблемы на профессиональном уровне? Что-то решается? Пока совсем пойму не [потеряли]? Жуткое зрелище в Среднеахтубинском районе. Много ериков исчезло, озёр. Какая там рыба? Лягушек нет!!! Животным (лисам, зайцам, фазанам) попить негде! Дубы жрут черви, все больные стоят, молодой поросли не будет… Катастрофа одним словом», — подытожил один из жителей.

Жители острова Сарпинский в Кировском районе также сообщали о пересыхании водоемов. В середине сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию с засухой на острове под личный контроль.

Ранее сообщалось, что розовое озеро в Крыму вновь наполнилось после сильных дождей.