Розовое озеро в Крыму вновь наполнилось после сильных дождей

На Крымском полуострове произошло восстановление уникального природного памятника — озера Сасык-Сиваш, которое практически исчезло из-за летней засухи. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Readovka.

Согласно сообщениям местных жителей в социальных сетях, после сильных дождей, прошедших в середине недели, водоем вновь окрасился в свой характерный розовый цвет.

В августе путешественники выражали недовольство тем, что знаменитое крымское озеро превратилось в соляные отложения. Чтобы увидеть хоть немного воды, нужно было преодолевать значительные расстояния. По словам местных жителей, ранее столь серьезного высыхания не наблюдалось.

Тем не менее, прошедшие на неделе ливни не только вернули воду в озеро, но и заставили власти временно закрыть некоторые пляжи на побережье. Для Сасык-Сиваша эти дожди стали настоящим спасением. Сейчас озеро вновь выглядит как водоем, наполненный розовой водой, привлекающей многочисленных туристов.

Стоит отметить, что озеро находится недалеко от Евпатории и славится своим особым составом воды, содержащей водоросли, которые придают ей розовый оттенок. В периоды засухи Сасык-Сиваш особенно подвержен обмелению и обесцвечиванию.

