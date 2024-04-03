Всероссийский день молодых защитников природы пройдет в Подмосковье в апреле

Ежегодный Всероссийский «День Эколят» пройдет 24 апреля во всех российских регионах. Так, в Подмосковье в рамках «Дня Эколят» в школах и дошкольных учреждениях проведут тематические мероприятия. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Примечательно, что тематические мероприятия будут направлены на дальнейшее развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения, развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережному отношению к ней.

Глава ведомства Тихон Фирсов выразил надежду, что родители и педагоги к этому дню подготовят интересные программы. При этом программа «Дня Эколят» может включать самые разные форматы: экоуроки, мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры, флешмобы, костюмированные представления, волонтерские акции по уборке территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за прошлый год.