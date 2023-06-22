Ни поесть, ни помыться: выяснилось, почему у жителей Воскресенска из кранов течет вода странного цвета

В микрорайоне Цемгигант города Воскресенска вместо холодной воды течет сплошная ржавчина, а горячей воды жители и вовсе с начала лета не видели.

Как сообщают жители, в начале июня в домах в плановом порядке отключили горячую воду, и до сих пор не включили. Через день подают холодную, но она совершенно ни для чего не пригодна — настолько ржавая, что даже фильтры не справляются.

Люди жалуются, что у них портится сантехника и бытовая техника, они не могут помыться и приготовить еду, постирать свои вещи.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, скоро качество воды придет в норму. Там объяснили, что в микрорайоне Цемгигант идет ремонт системы горячего водоснабжения и отопления.

«Временное ухудшение качества водоснабжения и периодическое отключение воды связано с прорывами сетей в результате скачка давления при плановом отключении котельной и повреждении при проведении работ. Прорыв устранен, холодная вода подается в полном объеме», — объяснили в пресс-службе ведомства корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там добавили, что в микрорайон Цемгигант направлена оперативная группа подмосковной аварийно-восстановительной службы МОС АВС. Также Министерство ЖКХ организует выездной мониторинг состояния системы водоснабжения.

«Капремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Цемгигант предусмотрен в проекте региональной программы Московской области со сроками реализации в текущем и будущем годах. В другой программе утверждена реконструкция водозаборного узла по ул. Чапаева в 2026–2027 годах», — пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Свердловской области из крана пошла вода с марганцем и аммиаком.