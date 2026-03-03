Выращивание огурцов назвали способом экономии и заботы об экологии

Выращивание огурцов на собственном участке способно одновременно сократить расходы семьи и уменьшить воздействие на окружающую среду. К такому выводу пришли специалисты экологического проекта «Сохрани лес», о чем они сообщили в беседе с « Газетой.Ru ».

По оценке экспертов, продукция, выращенная в домашних условиях, позволяет существенно снизить углеродный след, поскольку исключает затраты на транспортировку, упаковку и длительное хранение в холодильных цепочках. В отличие от тепличных овощей, которые нередко преодолевают сотни километров до прилавка и требуют значительных энергоресурсов, локальное производство практически не связано с транспортными выбросами.

Специалисты проекта подсчитали, что углеродный след одного килограмма огурцов из крупных супермаркетов может достигать 2,5–3,5 килограмма CO₂-эквивалента с учетом отопления теплиц, хранения и логистики. В торговых точках шаговой доступности, сотрудничающих с региональными поставщиками, показатель ниже — около 1,5–2 килограммов. При этом при самостоятельном выращивании объем выбросов сокращается до менее чем 0,3–0,5 килограмма CO₂-эквивалента на килограмм продукции.

Основатель проекта Хорошилов отметил, что разница между магазинными тепличными огурцами и урожаем с собственного участка может быть десятикратной. По его словам, такой способ получения овощей является одним из самых доступных вариантов снижения выбросов без изменения привычного рациона.

Экологи также подчеркнули экономическую составляющую. При должном уходе несколько кустов способны обеспечить семью урожаем на протяжении всего сезона, что особенно актуально в условиях роста цен на свежие овощи. Дополнительный экологический эффект дает использование компоста из органических бытовых отходов, позволяющее уменьшить объем мусора и вернуть питательные вещества в почву.

