За полвека численность диких животных сократилась на 73%

За период с 1970 по 2020 год численность диких животных в мире сократилась на 73%, приближаясь к «точке невозврата». Такие данные приводят специалисты Лондонского зоологического общества (ZSL).

По мнению экспертов, это связано с деятельностью человека.

Самая плачевная ситуация наблюдается в Латинской Америке и Карибском бассейне. Там за полвека популяция животных сократилась на 95%. На 76% сократилась численность животных в Африке, на 60% — в Азии и Тихоокеанском регионе, в Северной Америке — на 39%, в Европе — на 35%.

Ситуация осложняется глобальным потеплением, из-за которого разрушается естественная среда обитания. К числу факторов, негативно отражающихся на численности животных, относятся загрязнение и другие последствия человеческой активности.

Глава ZSL Мэттью Гулд отметил, что для природы и климата наступил критический момент, но природа может восстановиться, если ей дать шанс.

Ранее сообщалось о том, что лису с подозрением на бешенство обнаружили в садовом товариществе под Ступино.