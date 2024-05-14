«Закрывайте форточки»: жителей Подмосковья предупредили об активизации летучих мышей

«Животные бодрствуют в вечернее и ночное время и ловят на лету мотыльков и жучков», — сказал глава областного Минэкологии.

Как отметили в министерстве экологии и природопользования Московской области, летучие мыши могут по ошибке залетать в дома, в этой связи жителям региона рекомендовали закрывать окна и форточки на ночь или использовать москитные сетки.

В Подмосковье обитает пять видов летучих мышей, которые занесены в Красную книгу региона. Отлов данных животных запрещен.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.