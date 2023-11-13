Застреленного лося обнаружили при исследовании лесного массива в Можайске

Инспекторы охотнадзора обнаружили тушу лося с явными признаками огнестрельного ранения в городском округе Можайский недалеко от деревни Слащево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что специалисты охотнадзора исследовали участок леса вблизи деревни Слащево, где и обнаружили тушу лося с огнестрельным ранением. Проведенное вскрытие показало, что пуля от гладкоствольного оружия.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что в настоящее время специалисты охотнадзора оформляют заявление, на основании которого будет возбуждено уголовное дело А все материалы по данному факту браконьерской охоты будут направлены в правоохранительные органы.

Он также подчеркнул, что во время сезона охоты очень важно постоянно следить за соблюдением ее правил, выявлять нарушения и пресекать их, чем и занимаются специалисты охотнадзора, которые обследуют территории охотхозяйств и леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.