Завода нет, а запах есть: незаконную сыроварню обнаружили в подмосковной Коломне
Незаконную сыроварню обнаружили в подмосковной Коломне
Фото: [пресс-служба министерства экологии и природопользования МО]
Экологи обнаружили в подмосковных Озерах незаконную сыроварню, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
О бесконтрольно работающем предприятии инспекторы эконадзора ведомства узнали благодаря порталу «Добродел», где местный житель пожаловался на то, что с одной из производственных площадок доносится неприятный запах.
Специалисты осмотрели территорию и выявили там полностью огороженный участок с производственными помещениями, которые были оборудованы источниками выбросов.
«Как выяснилось, здесь располагается предприятие по производству сыров, причем, по сведениям реестра, источников негативного воздействия на окружающую среду в данной локации не зарегистрировано. Соответственно, на предприятии нет экологического контроля», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Владелицей предприятия оказалась местная предпринимательница, ей объявили предостережение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило долю производства сыра в России до двадцати процентов.