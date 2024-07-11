Завода нет, а запах есть: незаконную сыроварню обнаружили в подмосковной Коломне

Экологи обнаружили в подмосковных Озерах незаконную сыроварню, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

О бесконтрольно работающем предприятии инспекторы эконадзора ведомства узнали благодаря порталу «Добродел», где местный житель пожаловался на то, что с одной из производственных площадок доносится неприятный запах.

Специалисты осмотрели территорию и выявили там полностью огороженный участок с производственными помещениями, которые были оборудованы источниками выбросов.

«Как выяснилось, здесь располагается предприятие по производству сыров, причем, по сведениям реестра, источников негативного воздействия на окружающую среду в данной локации не зарегистрировано. Соответственно, на предприятии нет экологического контроля», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Владелицей предприятия оказалась местная предпринимательница, ей объявили предостережение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило долю производства сыра в России до двадцати процентов.