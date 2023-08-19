«Жгут примеси пластика ночами»: пункты приема металла в Люберцах ждут массовые проверки

Мобильные лаборатории зафиксировали превышение значений по некоторым веществам в пробах воздуха, взятых в деревнях Марусино и Матяково городского округа Люберцы. Об этом рассказали в интернет-издании inlubertsy.ru .

В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья отметили, что инспекторы эконадзора выезжали неоднократно. Так, начиная с марта 2023 года восточным отделом проведено несколько контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории промышленной зоны Мотяково.

Отмечается, что семь объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поставили на учет. При этом также на территории промзоны присутствует организация ООО «Металл Групп», которая имеет лицензию на право обращения с отходами металла.

«Запах дыма присутствует по вечерам и по ночам. Он идет не со стороны Торбеево, а со стороны Марусино и Мотяково, с промышленной зоны. Противный запах гари, там что-то жгут однозначно, и это чувствуют все. Как стало тепло, так мы его периодически ощущаем. Зимой так не заметно. Соседи говорят, что жаловались, но на это приходят отписки. Писали на «Добродел» и в администрацию», - рассказала одна из жительниц ЖК «Кореневский форт».

Подчеркнем, что на следующей неделе запланировано очередное рейдовое мероприятие на территории промышленной зоны Мотяково. Ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже подчеркивал важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.