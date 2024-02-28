Житель подмосковного Одинцово попался на браконьерстве в Астраханской области

Мировой судья из Астраханской области рассмотрел дело жителя Одинцовского городского округа, которого уличили в браконьерстве на территории региона. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Известно, что мужчину задержали в охотничьих угодьях «Ахтубинское». Там он добыл фазана, тогда как на тот момент охота на данный вид в Астраханской области была запрещена. Рассмотрев обстоятельства дела и приняв во внимание раскаяние гражданина, судья вынес решение аннулировать его охотничий билет сроком на один год, без конфискации оружия. Теперь браконьеру необходимо сдать билет в ведомство.

Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что это не первый случай, когда подмосковных жителей задерживают за браконьерство в других регионах нашей страны. До этого ведомство уже успело аннулировать охотничьи билеты двух жителей Подольска, которые отстреливали уток из внедорожника в Вологодской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в ноябре этого года планируется запустить движение по автодороге М-5 «Урал».