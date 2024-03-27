Жителей Московской области призвали не срывать первоцветы

В ближайшие дни в Подмосковье может начаться массовое цветение первоцветов. Это связано с резким потеплением, из-за которого сойдет снежный покров, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Такие растения категорически запрещено срывать, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Однако и распространенные цветы собирать нашим жителям мы не советуем, ведь весной все живое особенно уязвимо. Растения после длительного покоя набираются сил перед периодом цветения и размножения. Их сбор может нанести вред экосистеме», — указал глава областного Минэкологии.

Так, в апреле в Подмосковье могут зацвести в том числе рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний и хохлатка полая, ближе к середине мая — лапчатка белая и фиалка топяная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в Московской области во время паводка.