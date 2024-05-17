Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к акции «Лес Будущего»

Уже завтра жители Подмосковья смогут присоединиться к акции «Лес Будущего», главной площадкой которой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что центральная площадка расположена рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитровском городском округе. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

«Посадочный материал и инвентарь выдадим на месте! Одевайтесь по погоде, берите коллег, друзей, родных и хорошее настроение. Приходите семьями и с детьми вместе с нами сажать деревья!», -подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников специальной военной операции.