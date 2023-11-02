Жителей Подмосковья пригласили к участию во всероссийском экодиктанте

В ноябре в России состоится одна из масштабных и просветительских инициатив в сфере экологии — экологический диктант. В Подмосковье мероприятие поддерживает областное Минэкологии, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, в прошлом году число участников экодиктанта превысило четыре миллиона человек.

«Жители Подмосковья всегда принимают самое активное участие в этом мероприятии, и я уверен, что и в этом году традиция продолжится», — подчеркнул Фирсов.

Узнать более подробную информацию о всероссийском экологическом диктанте и зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на выставку-форум «Россия».

*Возрастное ограничение 12+