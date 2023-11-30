Жители Красногорска заподозрили, что в реку Липку сливают неочищенные сточные воды

Инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие в городском округе Красногорск, в связи с поступавшим обращением местных жителей, которые заподозрили, что в реку Липку могут сливаться неочищенные сточные воды с канализационно-насосной станции инженерных сетей АО «Водоканал». Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Известно, что обращение направили из ТСН СНТ «Пищевик». После чего сотрудники ведомства выехали на объект, где тщательно проверили состояние самой реки, прибрежной зоны, а также станцию инженерных сетей. Как выяснилось, коммунальный объект работает в штатном режиме, сточные воды в реку не поступают, а подаются на городские очистные сооружения.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что экологическое состояние Липки постоянно находится в поле зрения инспекторов эконадзора, поскольку периодически фиксируются нарушения в отношении данного водного объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.