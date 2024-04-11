Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе скворечников

В России стартовал интернет-конкурс скворечников. Принять участие в нем могут и жители Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В конкурсе несколько номинаций: «Оптимальный вариант», «Сказочный дворец» и «Мой пернатый жилец». Также есть несколько подноминаций.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, жители региона всегда принимают активное участие в подобных мероприятиях.

«Только в последнем этапе акции «Покорми птиц» приняли участие свыше 185 тысяч жителей, многие из них уже зимой развешивали не только кормушки, но и скворечники», — подчеркнул он.

Узнать более подробную информацию о конкурсе, организатором которого является Союз охраны птиц России, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал про обустройство лесопарков в регионе.

*Возрастное ограничение 3+