Росприроднадзор подвел итоги IV Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Гран-при премии, как и в прошлом году, получил житель Подмосковья, также ребята стали победителями и призерами в различных номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Примечательно, что Гран-при премии досталось шестнадцатилетней школьнице Софии Ксенофонтовой из Королева с идеей защиты лесов при помощи использования беспилотников для выявления пожаров, свалок с точным указанием координат происшествия.

Ребята из Московского региона в этом году стали победителями и призерами премии в нескольких номинациях, так, 1-е и 3-е место в номинации «Экопроект» завоевали Оостинг Аника, Юллиет Геелина и Орлов Никита из Королева, 1-е место в номинации «Поколение будущего» занял Хартек Леонид из Дмитрова, а 2-е место в номинации «Экотуризм» заняла Видяпина Марина Владимировна из Королева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация системы электроснабжения улучшит качество жизни более миллиона жителей Подмосковья.