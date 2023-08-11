Жители поселка Михнево пожаловались на неприятный запах на двух улицах

Представители администрации Ступино обратились в Минэкологии Подмосковья с просьбой исследовать качество воздуха в поселке Михнево после жалоб жителей на неприятные запахи.

Отмечается, что мобильная лаборатория провела отборы проб воздуха в двух точках поселка Михнево. Результаты исследований, проведенных по 14 загрязняющим веществам, показали, что превышений ПДК не выявлено.

Также известно, что администрация округа организовала собственные контрольные мероприятия и не обнаружила незаконных водосбросов в Каширку. С руководителями местных компаний и жителями частных домовладений проведены профилактические беседы. Ситуация остается на контроле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в подмосковном Щелково запустят на полную мощность досрочно.