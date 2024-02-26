Жителя Лосино-Петровского округа обязали прекратить незаконную отсыпку земель вблизи Орловского карьера

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области после обращения жителя деревни Орловка Лосино-Петровского округа выявили факт незаконной отсыпки земель водоохранной зоны Орловского карьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе выездного обследования водоема факты подтвердились. Выяснилось, что гражданин, владелец земельного участка, расположенного неподалеку от карьера, организовал отсыпку грунтами земель, в том числе и в водоохранной зоне. Налицо признаки нарушения требований природоохранного законодательства», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, местный житель получил предостережение о недопустимости нарушений. Министр подчеркнул, что в ведомстве будут следить за отношением к таким ценным в рекреационном отношении местам как Орловский карьер.

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