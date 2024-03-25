Жителям Подмосковья напомнили об ограничениях на рыбалку в период нереста

В подмосковных водоемах начинается период нереста рыбы, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, в марте икру начинает метать щука, в апреле — окунь, в мае — лещ, плотва и жерех, указали в ведомстве. Местным жителям напомнили об ограничениях рыболовства в данный период.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, ограничительные меры необходимы для того, чтоб в водоемах региона не сокращались популяции видов рыб.

«С 22 марта по 10 июня будет действовать ряд запретов, установленных правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», — указал он.

Так, с 22 марта запрещено ловить рыбу в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня — на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Московской области.

В данный период рыбалка разрешена только с берега вне нерестовых участков с помощью донных или поплавочных удочек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.