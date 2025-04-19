Жителям Подольска предложили сдать старые автопокрышки для их переработки

В Подольске проходит экологическая акция, во время которой проводится сбор старых автомобильных покрышек. В дальнейшем они отправляются на переработку. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный Подольск».

На продолжении всего апреля и части мая в Подольске будут принимать автомобильные покрышки в рамках экологической акции под названием «Сдай шины на Мегабак». Специальные пункты приема будут бесплатно принимать у населения автопокрышки, чтобы в дальнейшем произвести их переработку.

«Шины проходят многоступенчатую переработку: их измельчают в резиновую крошку, которую затем используют для создания покрытий на детских и спортивных площадках, а также добавляют в асфальтобетонные смеси при строительстве дорог», — указано в микроблоге.

Помимо покрышек, у людей будут принимать бытовую технику, цветные и черные металлы, стекло, пластик, бумагу и картон.

В Подольске работают два пункта, где горожане смогут сдать перечисленные предметы и материалы. Они находятся по адресу ул. Домодедовская, д. 2, и на пересечении улиц Шамотной и Плещеевской. Акция продлится до 11 мая. Сбор вторсырья проходит ежедневно, кроме воскресений.

Ранее сообщалось, что в Подольске 19 апреля проводится бесплатная экскурсия под названием «Городская усадьба XIX-XX вв». Ее проведут сотрудники музея-заповедника «Подолье». Всем ее участникам расскажут об истории тех усадьб, которые находятся в Подольске, поговорят с ними об интересных историях, которые происходили в городе, а также о малоизвестных фактах.