Жительница Ступино заплатит восемнадцать миллионов рублей за нанесение ущерба землям

«В деревне расположен земельный участок, принадлежащий жительнице округа Ступино. Гражданка не обеспечила контроль за сохранностью земель, в результате чего неизвестные лица свозили и размещали на ее участке отходы. По заключению экспертов, площадь перекрытия мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем незаконного размещения — 242 кубометра», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.