Жительница Ступино заплатит восемнадцать миллионов рублей за нанесение ущерба землям
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Жительница Ступина должна будет возместить ущерб, нанесенный почвам в деревне Колдино незаконной свалкой. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на решение Ступинского городского суда.
«В деревне расположен земельный участок, принадлежащий жительнице округа Ступино. Гражданка не обеспечила контроль за сохранностью земель, в результате чего неизвестные лица свозили и размещали на ее участке отходы. По заключению экспертов, площадь перекрытия мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем незаконного размещения — 242 кубометра», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Нанесенный ущерб оценили более чем в 18 миллионов рублей. Жительнице придется возместить его. Министр подчеркнул, что Земельный кодекс Российской Федерации наделяет охрану земли приоритетной задачей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.