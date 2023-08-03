Жительнице подмосковных Химок все же придется заплатить штраф за незаконную свалку

Недобросовестная владелица химкинских земель пыталась оспорить штраф за порчу земель отходами, однако Московский областной суд оставил в силе постановление об административном наказании, вынесенное Министерством экологии Подмосковья.

Напоминаем, что еще зимой инспекторы эконадзора выявили навалы строительных отходов и грунтов на земельном участке вблизи микрорайона Клязьма-Старбеево, так же были обнаружены экскаватор и самосвал. Проведенные исследования показали, что по вине нарушителя на трех земельных участках образованы навалы общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров и объемом более двух с половиной тысяч кубометров.

Выяснилось, что бывший охранник участка за плату позволил неизвестным сбрасывать здесь строймусор. По решению суда он возместил нанесенный почвам ущерб в размере шестнадцати миллионов рублей.

Однако владелица участка, не обеспечившая сохранность своих земель тоже была оштрафована. Не согласившись с наказанием, гражданка пыталась обжаловать решение сначала в городском, а затем в областном суде. Отмечается, что областной суд лишь снизил размер штрафа.

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