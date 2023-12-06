Зимнюю горку зарегистрируют по правилам в подмосковных Химках

Администрации городского округа Химки оперативно отреагировала на предостережение Министерства экологии и природопользования Подмосковья, выданное за не постановку на регистрацию зимней горки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время эксплуатантом проводится оценка технического состояния аттракциона, получение соответствующего акта и обучение сотрудников. Затем будет подано заявление о регистрации аттракциона в Гостехнадзоре.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в соответствии договором установлено, что до получения которого эксплуатация горки запрещена. Планируемый срок начала работы аттракциона предстоящие выходные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.