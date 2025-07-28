Госдолг Украины составляет $184,84 млрд. Это сопоставимо с объемом ВВП республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Учитывая, что ВВП сильно «раздут», так как включает в себя финансовую помощь Запада, гранты из внешних источников, то можно утверждать, что госдолг Незалежной превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза, пояснил он.

Украина зависима от помощи Запада, добавил Пушков, при этому западные страны не волнует экономическая и социальная ситуация внутри самой страны.

"Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожаловался на неготовность ЕС передавать финансы Украине.