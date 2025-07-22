Зеленский пожаловался на неготовность ЕС передавать финансы Украине

Евросоюз так и не передал Киеву ту помощь, которую обещал ранее. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, его слова привело издание «Страна.ua».

Глава Украины заявил, что страны ЕС могут передать его стране порядка €150 млрд, которые в состоянии получить под свои обязательства из общеевропейского кредитного фонда.

«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — указал он.

Зеленский добавил, что в связи с этим возникают большие вопросы как к самому Евросоюзу, так и к НАТО.

Ранее Зеленский раскрыл темы предстоящих переговоров с Россией. По его словам, ключевыми вопросами станут обмен пленных, возвращение детей и подготовка к возможной встрече лидеров. Он подтвердил, что Украина ведет подготовку как минимум к одному обмену пленными с РФ.