275 рублей за сотню: названа точная стоимость поездки на электрокаре в 2026 году

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется поездка на электромобиле в 2026 году. По данным портала 110km.ru, средняя стоимость 100 км пути составляет около 275 рублей. Однако итоговая сумма сильно зависит от нескольких факторов: тарифа на электроэнергию, модели машины, погоды и стиля вождения.

Тарифы на зарядку в разных регионах заметно отличаются. В среднем по стране киловатт-час стоит от 15 до 20 рублей. В Москве цена составляет 16,8 рубля, в Санкт-Петербурге — 18,89, в Екатеринбурге — 17,44. Самая низкая цена в Новосибирске — всего 11,48 рубля за киловатт-час.

Большинство современных электромобилей потребляют от 15 до 20 киловатт-часов на 100 км. На расход влияют масса автомобиля, аэродинамика, тип шин. Кроме того, резкие ускорения, частые остановки и высокая скорость увеличивают аппетит.

Зимой ситуация усугубляется: обогрев салона и аккумулятора требует дополнительной энергии. Поездки по пересечённой местности и в горах тоже добавляют расход.

Даже включенная музыка или кондиционер могут добавить несколько лишних киловатт к общему счету. При движении свыше 100 км в час сопротивление воздуха резко возрастает, что тоже ускоряет разрядку батареи.

Таким образом, реальная стоимость каждой поездки индивидуальна. Будущим владельцам электромобилей стоит учитывать не только базовые тарифы, но и особенности эксплуатации в своем регионе, а также капризы погоды.

